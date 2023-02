POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 9. Kalenderwoche

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Gegen 20.45 Uhr stahlen unbekannte Personen am Donnerstagabend (23. Februar) einen an der Vom-Stein-Straße in einer Einfahrt abgestellten Kfz-Anhänger, der mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen war. Möglicherweise steht die Tat in Zusammenhang mit einem auffallend alten hellen PKW mit ausländischem Kennzeichen, der zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe zum Abstellort des ...

