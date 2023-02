Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhängerdiebstahl

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Gegen 20.45 Uhr stahlen unbekannte Personen am Donnerstagabend (23. Februar) einen an der Vom-Stein-Straße in einer Einfahrt abgestellten Kfz-Anhänger, der mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen war. Möglicherweise steht die Tat in Zusammenhang mit einem auffallend alten hellen PKW mit ausländischem Kennzeichen, der zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe zum Abstellort des Anhängers gesehen wurde. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

