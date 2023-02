POL-HS: Einbruch in Lagerraum

Wassenberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (22. Februar) ereignete sich auf der Straße Am Stern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 65-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Krad die Straße Am Stern aus Richtung Gladbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Wildenrath. Kurz vor dem Ortsausgang geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß ...

mehr