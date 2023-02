Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Haus

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

In der Straße Im Pangel drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein im Umbau befindliches Haus ein. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag (21. Februar), 11 Uhr, und Mittwoch (22. Februar), 13 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Am Mittwochmorgen (22. Februar) beobachtete ein Zeuge, wie zwei dunkel gekleidete und zirka 15 bis 20 Jahre alte männliche Jugendliche das Haus betraten. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell