Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wassenberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (22. Februar) ereignete sich auf der Straße Am Stern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 65-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Krad die Straße Am Stern aus Richtung Gladbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Wildenrath. Kurz vor dem Ortsausgang geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Erkelenzer so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

