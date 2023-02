Heinsberg (ots) - Aus einem in der Hochstraße abgestellten Fahrzeug entwendeten unbekannte Personen einen Rucksack, in dem sich Bargeld befand. Der Rucksack selbst konnte in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Der Tatzeitraum lag am Dienstag (21. Februar) zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr