POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg-Beeck (ots) - Zwischen 12.20 Uhr und 22.40 Uhr drangen Einbrecher am Rosenmontag (20. Februar) in ein Haus an der Fronhofstraße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

