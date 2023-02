Heinsberg (ots) - Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Bürogebäude an der Linderner Straße. Der Tatzeitraum lag zwischen letzter Woche Freitag (17. Februar), 16 Uhr, und dem 20. Februar (Montag), 07.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

