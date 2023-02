POL-HS: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Bürogebäude

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Einbruch in Gewerberäumlichkeiten Im Tatzeitraum, vom 18.02.2023, 13:15 Uhr bis 19.02.2023, 16:20 Uhr, gelangten unbekannte Täter, über ein aufgehebeltes Fenster, in die Lager- und Verkaufsräumlichkeiten eines Geschäfts an der Theodor-Körner-Straße. Über Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Eine Spurensicherung erfolgte durch die ...

