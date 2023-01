Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brandgeschehen in Bahnhofsnähe

Soest (ots)

Am Donnerstagabend begaben sich Polizei und Feuerwehr zu einer derzeit ungenutzten, ehemaligen Sporthalle an der Werkstraße in unmittelbarer Nähe zum Jahnplatz, nachdem Zeugen dort gegen 19.30 Uhr Feuer in einem vorgelagerten Anbau entdeckt hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der genannte Gebäudeteil bereits in Vollbrand. Aufgrund weiterer, anrückender Feuerwehren aus Soest und angrenzenden Ortsteilen musste die Werkstraße zwischen Brandort und Schültinger Tor gesperrt werden, um Abstellfläche für die Vielzahl an Einsatzfahrzeugen zu schaffen. Da bekannt war, dass das Gebäude in der Vergangenheit auch immer wieder von Unberechtigten betreten wurde, gewährleistete die Feuerwehr ein frühzeitiges Absuchen der gesamten Halle trotz erheblicher Rauchentwicklung. Hierbei wurden keine Personen angetroffen. Nach Beendigung der Löscharbeiten musste ein durch die Stadtwerke beauftragtes Tiefbauunternehmen letztlich auch noch die Stromversorgung zum Gebäude unterbrechen und das zuführende Stromkabel mit einem Bagger freilegen. Kurzfristig waren auch Anwohner von der Stromunterbrechung betroffen. Die Kriminalpolizei unternahm vor Ort erste Ermittlungen und beschlagnahmte den Brandort. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell