Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Angebot der polizeilichen Kriminalprävention

Kreis Soest (ots)

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist ein komplexes und vielschichtiges Thema. Die notwendigen Auseinandersetzungen mit der Thematik wecken oft Unsicherheiten, Ängste und den Wunsch, Möglichkeiten der Prävention kennenzulernen. Kriminalhauptkommissarin Christine Müller von der Kreispolizeibehörde Soest bietet in Kindergärten und Grundschulen Elternabende zu dem Thema an, in denen folgende Fragen beantwortet werden: Was ist sexualisierte Gewalt? Wie kann ich vorbeugen? Wo finde ich Rat und Hilfe? Die Veranstaltung ist kostenlos. Termine können telefonisch bei der Polizei unter 02921/9100-4140 oder per Mail christine.mueller@polizei.nrw.de vereinbart werden.(dk)

