Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Herringhausen - Motorradfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 13.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Horner Straße und der Nepomukstraße. Ein 18-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seiner Brixton die Horner Straße in Richtung Lippstadt. Als er nach rechts in die Nepomukstraße einbog, geriet er mit seiner Maschine ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 18-Jährige wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

