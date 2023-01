Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Unfall

Warstein (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 55, etwa 500 Meter außerhalb der Ortschaft in Richtung Lippstadt. Ein 81-jähriger Warsteiner befuhr mit seinem BMW die B55 in Richtung Lippstadt und übersah den haltenden VW einer 30-jährigen Frau aus Düsseldorf, die mit ihrem Pkw nach links in den Uelder Weg einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenprall der Fahrzeuge, bei der der Warsteiner und der 62-jährige Beifahrer der Düsseldorferin leicht verletzt wurden. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000,- Euro.(dk)

