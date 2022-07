Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelecfahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 17:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Ziegeleiweg/Am Siek zu einem Unfall. Zwei 76 und 84-jährige Frauen aus Lippstadt waren mit ihren Pedelecs auf dem Ziegeleiweg unterwegs. Die beiden Radlerinnen fuhren nebeneinander. In Höhe der Kreuzung touchierten sie sich aus unbekannter Ursache und stürzten. Dabei wurde die 84-Jährige Frau leicht verletzt. Sie musste zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (lü)

