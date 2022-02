Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Illegales Glücksspiel in Bar

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er einen Verdacht gegen den Betreiber einer Bar in Kornwestheim hegte, illegales Glücksspiel zu betreiben. Durch Polizeibeamte der Polizeireviere Kornwestheim und Ludwigsburg konnten bei der sich anschließenden Durchsuchung des Lokals im Bereich des Bahnhofs circa 30 Personen in der eigentlich geschlossenen Bar festgestellt werden. Bei den Personen und im Gebäude konnte Bargeld im fünfstelligen Bereich aufgefunden werden. Außerdem entdeckten die Polizisten einen versteckten Pokerkoffer. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen gegen die angetroffenen Personen wegen unerlaubten Glückspiels übernommen.

