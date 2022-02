Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch am Hasselfeld + Sexuelle Belästigung-Kripo bittet um Hinweise + Autoscheibe eingeschlagen + Autofahrt unter Drogeneinfluss + Weiterer Einbruch in der Habichtstalgasse + 4 Unfallfluchten

Friedensdorf - Einbruch am Hasselfeld

Nach bisherigem Wissen stiegen zwei Einbrecher in der Nacht zum Montag, 14. Februar, gegen 04 Uhr, durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Straße Am Hasselfeld ein. Die Täter waren offenbar auf der Suche nach Bargeld. Sie stahlen eine Geldkassette sowie drei Sparschweinchen und entkamen unerkannt. Die schlanken, agil und beweglich wirkenden Täter trugen Kapuzenpullis mit aufgesetzten Mützen, wahrscheinlich FFP 2 Masken und Rucksäcke. Wem sind solche Personen in Friedensdorf aufgefallen? Wer war gegen 04 Uhr bereits unterwegs, hat die beiden Personen ebenfalls gesehen und kann die Beschreibung ergänzen oder Angaben machen, die zur Identifizierung beitragen? Wer hat in Friedensdorf in der Tatnacht sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Sexuelle Belästigung - Kripo bittet um Hinweise

Ein 20 bis 25 Jahre alter, etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer, akzentfreies Deutsch sprechender Mann zog ein 16-jähriges Mädchen zur Seite und kniff es dann ins Gesäß. Der Mann roch stark nach Alkohol. er trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Käppi. Die Jugendliche konnte sich dem Griff des Mannes entziehen und davonlaufen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 16. Februar, um etwa 20 Uhr in der Biegenstraße. Die Kripo Marburg sucht nach Zeugen des Vorfalls und etwaigen weiteren Opfern des Mannes. Die Ermittler bitten zudem um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Autoscheibe eingeschlagen

Ein Dieb schlug die Scheibe eines weißen Autos ein und stahl aus dem Handschuhfach eine Sonnenbrille von Lacoste. Der Peugeot 207 stand zur Tatzeit zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 07 Uhr am folgenden Sonntag, 13. Februar auf dem Parkplatz der Bahnhofstraße 1. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lahntal - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Für eine junge Frau endete eine Autofahrt am Mittwoch, 16. Februar, um 15.10 Uhr mit der Polizeikontrolle in Goßfelden. Nachdem der Drogentest den Verdacht des Drogeneinflusses mit einer positiven Reaktion auf THC bestätigte, räumte die Frau einen Cannabiskonsum am zurückliegenden Wochenende ein. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Weiterer Einbruch in der Habichtstalgasse (Bezug zur Presseinformation vom 14. Februar)

Mittlerweile steht fest, dass Einbrecher in der Nacht zum Freitag, 11. Februar nicht nur in die Lager- und Werkstatträume eines Steinmetzbetriebs eindrangen, sondern auch in einen Geräteschuppen der Schreinerei der Friedhofsverwaltung. In dem Steinmetzbetrieb stahlen der oder die Täter diverse elektronische Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mindestens 2000 Euro, in dem Schuppen eine Stihl HL Heckenschere im Wert von 500 Euro. Die Kripo Marburg bittet nochmals um Mithilfe. Für den Transport der Beute war ein entsprechendes Transportfahrzeug nötig. Wer hat in der Nacht zum Freitag in der Habichtstalgasse oder in unmittelbarer Umgebung Verladearbeiten beobachtet? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Gladenbach - Erfolgreiche Ermittlungen nach Unfallflucht

Nach der Aufnahme einer Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht fahndete die Streife der Polizei Biedenkopf nach einem frisch unfallbeschädigten Auto und fand es in der Nähe. Die Unfallspuren und Schäden an dem gefundenen Auto passen zu dem festgestellten Schaden am Unfallort. Für die Unfallflucht muss sich demnächst ein 18 Jahre junger Mann verantworten. Er war am Mittwoch, 16. Februar, gegen 10.10 Uhr, auf dem Parkplatz der Schule in der Dr. Berthold-Leinweber-Straße mit einem schwarzen Opel Insignia kollidiert und anschließend weggefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

2. Stadtallendorf - Gute Zeugenreaktion - Unfallverursacher ermittelt - Opfer unbekannt

Dank einer hervorragenden Zeugenreaktion, der Zeuge beobachtete den Unfall und die Reaktion des Verursachers, verfolgte ihn, als er wegfuhr und führte die Polizei durch ständigen Telefonkontakt zu dem Mann. Jetzt ist der Polizei der Unfallverursacher bekannt, nicht aber das von ihm beschädigte Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte der Unfallverursacher beim Ausparken mit seinem blauen Kombi einen hellen Kleinwagen. Der Unfall passierte am Mittwoch, 16. Februar, um 09.25 Uhr, vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße, kurz vor dem Wendehammer am Bahnhof. Der Kombifahrer stieg nach der Kollision aus, schaute sich sein und das andere Auto an und fuhr danach weiter. Als die Polizei am Unfallort nach dem beschädigten Auto suchte, war es bereits weg. Möglicherweise hat der Fahrer oder die Fahrerin den Schaden hinten rechts noch nicht bemerkt. Wer also stand zur Unfallzeit in der Bahnhofstraße kurz vor dem Wendehammer und hat seitdem einen Schaden am Auto? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

3. Stadtallendorf - Unfallflucht in der Rheinstraße - Schaden an Hecke und Zaun

In der Nacht zum Dienstag, 15. Februar oder in den Morgenstunden bis 09 Uhr entstand auf einer Länge von fünf Metern ein Schaden an der Hecker und dem hölzernen Gartenzaun des Anwesens Rheinstraße 22 ein Schaden. Alles deutet auf einen Verkehrsunfall hin, allerdings ließe sich über einen etwaigen Unfallhergang sowie einen Unfallverursacher nur spekulieren. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Rheinstraße ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zu dem Unfall gekommen sein könnte? Wer hat typische Unfall- oder sonstige Fahrgeräusche gehört, die mit dem Unfallgeschehen im Zusammenhang stehen könnten und wer hat hierbei ein Fahrzeug gesehen und kann Angaben dazu machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

4. Marburg - Schwarzen 3er BMW angefahren

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich von Dienstag auf Mittwoch, 16. Februar zwischen Mitternacht und 16 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete. Ein Unfallhergang steht nicht fest. Der hinten links beschädigte schwarze BMW 320D mit RD-Kennzeichen parkte gegenüber dem Anwesen Bahnhofstraße 33a am rechten Fahrbahnrand. Wo steht seit dieser Zeit ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Wer hat den Unfall gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

