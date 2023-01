Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrerin verletzt

Erwitte (ots)

Am Mittwoch kam es in der Bahnhofstraße gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus Anröchte befuhr mit ihrem Pedelec die Bahnhofstraße in Richtung Anröchte. Vermutlich geriet die 45-Jährige mit dem Reifen ihres Rades in die Spurrillen auf der Straße und verlor das Gleichgewicht. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

