FW-MG: Zimmerbrand in Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Rheydt, 16.12.2022, 21:12, Reitbahnstraße (ots)

Gegen 21.10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz auf der Reitbahnstraße aus. Bewohner des Hauses hatten das Signal mehrerer Rauchwarnmelder und Brandgeruch aus der Nachbarwohnung festgestellt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte bemerkten eine Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Dachgeschoßwohnung. Umgehend wurde ein Trupp unter Pressluftatmer mit einem C-Rohr in die zweite Etage geschickt. Parallel wurde eine Dachluke geöffnet und ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Treppenraum rauchfrei zu halten. Die aus ihren Wohnungen kommenden Hausbewohner wurden durch die Feuerwehrkräfte ins Freie geleitet. Die Wohnungstür wurde mit Brechwerkzeug geöffnet und der Trupp durchsuchte die Wohnung. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Zimmerbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und im weiteren Verlauf zügig gelöscht werden. Abschließend wurden alle Nachbarwohnungen und der Spitzboden des Hauses mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit Hilfe des Hochleistungslüfters quergelüftet. Danach konnten sich die Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen begeben. Die Brandwohnung ist durch das Ereignis unbewohnbar. Der abwesende Mieter wurde von der Polizei über den Vorfall informiert.

Eingesetzt waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Stephan Müller

