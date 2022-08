Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwarzer Nissan nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Engelskirchen (ots)

Gegen sechs Uhr hat am Donnerstag (11. August) ein schwarzer Nissan in Engelskirchen-Neuremscheid das Verkehrsschild einer Verkehrsinsel überfahren und ist anschließend geflüchtet. Der Nissan hatte die L 306 aus Richtung Gummersbach-Nochen kommend befahren und war an der Einmündung in Neuremscheid nach rechts auf die L 302 in Richtung Lindlar-Kaiserau abgebogen. Dabei geriet er auf eine Verkehrsinsel, auf der er ein Verkehrsschild überfuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen gaben an, dass der Nissan sowohl vor als auch nach dem Unfall andere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt hat.

Zeugen, die Hinweise zu dem Nissan geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

