POL-WOB: Einbruch in drei Firmen - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg, OT Hattorf, Heinenkamp II, Wolfsacker 16.02.2023, 22.00 Uhr - 17.02.2023, 07.00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Räumlichkeiten von drei Firmen eingebrochen.

Was sie dabei alles erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Alle drei Firmen sind in einem Bürogebäude in der Straße Wolfsacker ansässig.

Fest steht, dass die Unbekannten zur fraglichen Zeit auf das Gelände eines Firmenhauses in der Straße Wolfsacker gelangt sind. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Fenster und drangen so von außen in die Büroräume ein. Weiterhin begaben sie sich auch in das Obergeschoss und öffneten dort mit brachialer Gewalt mehrere Türen. Dadurch gelangten sie in die Räumlichkeiten einer weiteren dort ansässigen Firma.

Anschließend durchsuchten sie die Räume nach sich lohnender Beute. Dem nicht genug: auch in die firmeneigenen angrenzenden Garagen drangen die Unbekannten ein. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie dabei Werkzeuge.

Nachdem sie genügend Beute gemacht hatten verließen sie wieder den Ort des Geschehens. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihr Diebesgut abtransportieren zu können.

Von daher hoffen die Beamten darauf, dass die unbekannten Täter Autofahrern aufgefallen sind, als sie im Industriegebiet selbst oder über die Straßen Lehmkuhlenfeld oder Lindenkamp auf die Landesstraßen 294 oder 294 aufgefahren und geflüchtet sind.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

