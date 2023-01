Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zwei Einbruchsdiebstähle mit Tatzusammenhang

Remagen (ots)

Am Morgen des 06.01.2023 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl sowie einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in Elektronikgeschäfte in der Marktstraße in Remagen. Die betroffenen Geschäfte liegen 140 m weit voneinander entfernt. Es wurde versucht mittels einem Eisenpoller die jeweilige Schaufensterscheibe einzuschlagen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 7000 EUR. Es wurde niemand verletzt.

