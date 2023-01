Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Frontalkollision mit Baum - ein Schwer- und ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer kam am Sonntag, 22.01.2023, gegen 13.15 Uhr, von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er befuhr die Straße von der Landstraße 132 kommend in Richtung Schallsingen, als er kurz vor Schallsingen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Beifahrer, sein 14-jähriger Sohn, wurde leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Am Baum sei kein Schaden entstanden.

