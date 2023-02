Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bauwagen aufgebrochen - Täter stehlen Baumaschinen und verursachen hohen Schaden

Königslutter (ots)

Königslutter, Vor dem Kaiserdom

15.02.2023, 17.30 Uhr - 16.02.2023, 07.30 Uhr Unbekannte sind zwischen Mittwochabend 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr auf eine Baustelle in der Straße Vor dem Kaiserdom eingedrungen.

Hier haben sie Fenster und Tür eines dort befindlichen Bauwagens gewaltsam geöffnet und aus dem Wagen mehrere Arbeitsgeräte entwendet.

Wie hoch der dabei angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach ersten Schätzungen bewegt sich Schaden im höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter ein Fahrzeug mit sich geführt haben, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen oder Tätigkeiten auf oder an der Baustelle beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

