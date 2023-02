POL-WOB: Pkw aufgebrochen - Handtasche entwendet

Schöningen (ots) - Schöningen, Am Steinbruch 16.02.2023, 00.32 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache brannten in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Am Steinbruch in Schöningen zwei Pkw und ein Carport nieder. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Am ...

