Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Fahrzeuge und ein Carport bei Brand vollständig zerstört - Hoher Sachschaden

Schöningen (ots)

Schöningen, Am Steinbruch

16.02.2023, 00.32 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache brannten in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Am Steinbruch in Schöningen zwei Pkw und ein Carport nieder. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Am Donnerstag wurde der Eigentümer eines Holzhauses in der Straße Am Steinbruch kurz nach Mitternacht durch die Alarmanlage seines Pkw geweckt. Glücklicherweise, denn als der Mann nach seinem Fahrzeug sehen wollte, stellte er fest, dass dieses brannte. Vor seinem Haus bemerkte er einen Nachbarn, welcher nahezu zeitgleich auf die Alarmanlage und den Brand aufmerksam geworden die Hauseigentümer vor dem Feuer warnen wollten. Die Feuerwehr war bereits verständigt worden. Die Hauseigentümer konnten sich unverletzt selbstständig in Sicherheit bringen.

Trotz schnellen Eintreffens der Freiwilligen Feuerwehren aus Schöningen, Hoiersdorf, Esbeck und der Gemeinde Heeseberg, standen ein Honda und ein Ford sowie das Carport in Vollbrand und die Flammen waren im Begriff, auf das Holzhaus überzugreifen. Durch die zügigen Löscharbeiten konnte schlimmeres verhindert werden, dennoch wurde das Wohnhaus beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Die beiden Pkw sowie das Carport wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Während der Löscharbeiten kam es teilweise zu einer Vollsperrung auf der Bundesstraße 82.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell