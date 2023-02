Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer verursacht mit 1,42 Promille einen Verkehrsunfall - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße

15.02.2023, 19.00 Uhr

Am Mittwochabend kam es auf der Oebisfelder Straße Ecke Schulenburgallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem alkoholisierten 79 Jahre alten Polo-Fahrer und einem 26-jährigen Peugeot-Fahrer. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Dem Polo-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Am frühen Mittwochabend befuhr der 26-Jährige mit seinem Pkw den rechten Abbiegestreifen der Oebisfelder Straße und wollte nach links in die Schulenburgallee abbiegen. Vor einer Ampel musste er verkehrsbedingt halten, als plötzlich einen Knall wahrnahm. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Polo-Fahrer auf der linken Geradeausspur der Oebisfelder Straße in Richtung Vorsfelde. Kurz vor der Kreuzung Schulenburgallee kam er nach links ab und stieß gegen den wartenden Peugeot.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkohol und erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 1,42 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen.

Der Polo wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

