Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher am Tresen sitzend erwischt - landet zweimal an einem Tag bei der Polizei im Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Lange Straße

14.02.2023, 03.25 Uhr

Wolfsburg, Berliner Ring

14.02.2023, 12.30 Uhr

Nicht schlecht staunte eine Angestellte, als sie am Dienstagmorgen gegen 03.25 Uhr ein Restaurant in der Langen Straße betrat. Am Tresen saß eine ihr unbekannte Person und frönte dem Alkohol. Die Angestellte bemerkte zudem eine zerstörte Scheibe der Eingangstür und alarmierte die Polizei. Als diese vor Ort eintrifft kann sie den stark alkoholisierten Einbrecher widerstandslos festnehmen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann aus Wolfsburg. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 2,63 Promille.

Bei der Tatrekonstruktion ergabt sich für die Ermittler folgender Hergang: der 33-Jährige gelangte zwischen 02.00 Uhr und 03.25 Uhr an das Restaurant in der Lange Straße. Hier zerstörte er die Glasfüllung der Eingangstür zum Restaurant und betrat durch das entstandene Loch den Gastraum. Anschließend setzte er sich an den Tresen und trank reichlich Alkohol, bis er durch die Angestellte entdeckt wird. Der 33-Jährige wird aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit zur Dienststelle genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen durfte.

Nachdem etwas ausgenüchtert hatte die Polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er gegen 12.00 Uhr wieder seines Weges gehen. Dieser führte ihn schnurstracks in einen Lebensmitteldiscounter am Berliner Ring, wo er gegen 12.30 Uhr einen vollen Einkaufswagen am Kassenbereich vorbeibringen wollte, ohne vorher für dessen Inhalt bezahlt zu haben. Daraufhin wurde er von einem Angestellten festgehalten. Schließlich landete er wieder bei der Polizei, wo wer abermals im Gewahrsam zu Gast sein durfte.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell