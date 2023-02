Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Spielothek - Täter brechen Automaten auf

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Industriestraße

14.02.2023, 02.43 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in eine Spielothek in der Industriestraße in Helmstedt ein. In den Räumlichkeiten brachen sie Automaten auf und entwendeten Bargeld.

Am Dienstag gegen 02.43 Uhr wurde ein Einbruchsalarm in der Spielothek in der Industriestraße ausgelöst. Vor Ort konnten durch den alarmierten Wachdienst und eingesetzte Polizeibeamte keine Einbrecher im Gebäude festgestellt werden. Bei der Spurensuche in der Spielothek stellte sich heraus, dass die Täter mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet hatten.

Nach bisherigen Ermittlungen dürften die Einbrecher über das Dach in das Gebäude gelangt und später geflüchtet sein.

Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen auf dem Dach oder in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell