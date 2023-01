Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Heerstraße in Gültstein kam es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall, an dem ein Zeuge sowie einer der vermeintlichen Täter beteiligt gewesen sein dürften. Die Einbrecher verschafften sich nach derzeitiger Ermittlungen gegen 02.00 Uhr über eine Tür in einem Rolltor Zutritt in die Lagerräume und von dort aus in den Bürokomplex. Mutmaßlich lösten sie hierbei einen Einbruchsalarm aus, worauf ein Sicherheitsdienst sowie ein Verantwortlicher vor Ort kamen. Als die verantwortliche Person mit ihrem PKW vor Ort eintraf, kollidierte er mit einem Unbekannten, bei dem es sich um einen Täter handeln könnte. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Unbekannte, der möglicherweise verletzt wurde, setzte seine Flucht anschließend jedoch zu Fuß fort. Die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nahmen die Verfolgung auf, die in Richtung der Kappstraße führte, wo der Flüchtende in einen wartenden PKW einstieg, der anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Stadtteils Mönchberg davonfuhr. Die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte der Polizeireviere Herrenberg, Böblingen und Sindelfingen umstellten und durchsuchten das Firmengebäude und führten gleichzeitig, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber, Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnten jedoch weder verdächtige Personen noch Fahrzeuge festgestellt werden. Vermutlich erbeuteten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen Mazda mit Böblinger Kennzeichen (BB-)gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

