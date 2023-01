Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte am Donnerstag, den 29.12.2022 gegen 15:00 Uhr in einem Ladengeschäft eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen beobachten, wie ein Mann ein Parfüm im Wert von 74 Euro aus dem Regal nahm und in die Innentasche seiner Jacke steckte. Er sprach den mutmaßlichen Ladendieb an und gab sich als Detektiv zu erkennen. Der Tatverdächtige versuchte zu fliehen und stieß hierbei den 50-jährigen Ladendetektiv mit der Hand nach hinten weg. Dem Detektiv gelang es dennoch, den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 42-jährige, ukrainische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Der Richter erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell