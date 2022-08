Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Auto überschlagen und dann geflüchtet

Buchholz - Stempeda (ots)

Mit seinem Honda Civic überschlug sich gestern Abend, kurz nach 21 Uhr, ein 48-jähriger Autofahrer kurz nach dem Ortsausgang Buchholz in Richtung Stempeda. In einer Linkskurve hatte er die Kontrolle über sein Auto verloren und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Er befreite sich aus dem Auto und flüchtete zu Fuß vor der Polizei. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund einer Kopfverletzung sowie des festgestellten Alkoholkonsums wurde der Mann zur medizinischen Behandlung sowie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Am Honda Civic entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

