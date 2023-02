Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbrüche - Einbrecher stehlen Bargeld

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Conringstraße

11.02.2023, 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Helmstedt, Birkenweg

11.02.2023, 16.45 Uhr bis 21.00 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und brachen in ein Wohnhaus im Birkenweg in Helmstedt ein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Versuch in eine Wohnung in der Conringstraße einzubrechen scheiterte.

Am späten Samstagnachmittag verließen die Eigentümer ihr Haus im Birkenweg. Bei der Rückkehr einige Stunden später stellten sie fest, dass Einbrecher über die Terrasse in ihr Haus eingedrungen waren. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter mit aufgefundenem Bargeld.

Der Mieter in der Conringstraße verließ seine in einem Mehrfamilienhaus befindliche Wohnung am Samstagnachmittag. Als er gegen 17.00 Uhr zurückkam, entdeckte er Aufbruchspuren an seiner Wohnungstür. Glücklicherweise scheitere der Versuch.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell