Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Firmen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Karl-Ferdinand-Braun-Ring 10.02.2023, 19.00 Uhr bis 11.02.2023, 14.00 Uhr

Wolfsburg, Vorsfelde, Heinrichswinkel

10.02.2023, 16.15 Uhr bis 11.02.2023, 15.00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag kam es zu Einbrüchen in zwei Firmengebäude in Vorsfelde. Dabei entwendeten die Täter Bargeld und Werkzeug.

Ein Mitarbeiter einer Firma im Karl-Ferdinand-Braun-Ring im Vorsfelder Gewerbegebiet verständigte am frühen Samstagnachmittag die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in die Firma eingebrochen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich zu dem Gebäude und schlugen ein Fenster ein. In dem Gebäude durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Werkstattbereiche nach Diebesgut. Nachdem die Täter einen geringen Bargeldbetrag fanden, verließen sie das Gebäude und entkamen unerkannt.

Etwa eine Stunde später bemerkte der Mitarbeiter einer Firma im Heinrichswinkel einen Einbruch in das Firmengebäude. Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In dem Gebäude wurden einige Türen und Schränke aufgebrochen und Bargeld sowie Handys und Werkzeug entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell