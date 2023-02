POL-WOB: Zwei E-Scooter Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg - Rostocker Str., Fr., 10.02.23, 16:00 Uhr - Sa., 11.02.23, 19:45 Uhr In der Rostocker Str. in Wolfsburg kam es in der Zeit zwischen Freitag, 10.02.2023, 16 Uhr - Samstag, 11.02.2023, 19:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchen unbekannte Täter die Wohnungstür aufzuhebeln, was misslang. Wolfsburg (Hattorf) - Reitbahn, 11.02.23, 08:00 - ...

