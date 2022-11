POL-UN: Schwerte - Zeugen überraschen Täter nach Wohnungseinbruch

Bergkamen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 12.11.2022, 14.40 Uhr und 19.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Schwarzer Weg in Rünthe. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück vermutlich von einem angrenzenden Feld aus. An der Terrassentür wurde das Glas der Tür auf bislang unbekannte Art und Weise durchstoßen und der innenliegende Türgriff mittels eines unbekannten ...

mehr