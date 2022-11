Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergkamen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 12.11.2022, 14.40 Uhr und 19.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Schwarzer Weg in Rünthe.

Ein bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück vermutlich von einem angrenzenden Feld aus. An der Terrassentür wurde das Glas der Tür auf bislang unbekannte Art und Weise durchstoßen und der innenliegende Türgriff mittels eines unbekannten Werkzeuges betätigt. Dadurch gelangte der Täter in das Innere des Hauses. Es wurden eine weitere Terrassentür innen geöffnet sowie eine Kommode von innen vor die Hauseingangstür geschoben. Sämtliche Behältnisse in allen Räumlichkeiten des Hauses sind durchsucht worden. Bis dato wurden augenscheinlich 200 Euro Bargeld entwendet. Täterhinweise sind nicht vorhanden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921-3220 oder 02303-921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell