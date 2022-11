POL-UN: Unna - Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der neuen Bezirksbeamtin für Unna-Nordost

Unna (ots) - Am Sonntag, 13.11.2022, kam es gegen 03.35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lortzingstraße. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst über den Garten zur nördlichen Seite des Gebäudes. Dort schob er das Rollo einer Terrassentür hoch und schlug die Scheibe der Tür großflächig ein. So gelangte er in das Innere des Hauses. ...

