Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vielzahl an Telefonbetrugsversuchen im Stadtgebiet Wolfsburg - Ein Senior übergibt höheren Geldbetrag

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 09.02.2023

Zwischen Donnerstagmittag und dem frühen Nachmittag kam es im Wolfsburger Stadtgebiet zu einer Vielzahl von versuchten Telefonbetrügereien, die glücklicherweise nicht zum Erfolg führten. In einem Fall konnten die Betrüger 14.000 Euro von einem 89-jährigen Senior ergaunern.

Zunächst erschien am späten Donnerstagmittag eine völlig aufgelöste 83-jährige Dame in der Polizeiwache in der Heßlinger Straße und erklärte den Beamten, dass sie von der Polizei angerufen worden sei und ihrer Tochter beistehen wolle. Hintergrund sei ein von ihrer Tochter verursachter tödlicher Verkehrsunfall und die notwendige Zahlung einer Kaution in Höhe von 69.000 Euro. Da die ältere Dame nicht über so viel Geld verfügte, wollte sie bei der Polizei um Hilfe bitten. Zum Glück, denn die Beamten konnten die besorgte Seniorin darüber aufklären, dass es sich bei dem Anrufer um einen falschen Polizeibeamten handelt und sie um ihr Erspartes gebracht werden sollte. Erleichtert fuhr die ältere Dame wieder nach Hause.

Kurze Zeit später rief die Mitarbeiterin einer Bankfiliale bei der Polizei in Wolfsburg an und teilte mit, dass eine Kundin eine hohe Bargeldsumme abheben wollte, aber plötzlich doch stutzig geworden sei. In einem Gespräch konnte die Mitarbeiterin die Dame überzeugen, dass Telefonbetrüger am Werk sind.

Weitere angerufene Personen, waren so sensibilisiert, dass sie die genannten Schilderungen als Lüge erkannten und nicht auf den Betrugsversuch hereinfielen.

Unglücklicherweise durchschaute ein älterer Herr aus Wendschott die Masche der Telefonbetrüger nicht. Nachdem ihm durch einen vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt wurde, dass seine Tochter bei einem Unfall eine Frau schwer verletzt habe und nun ins Gefängnis müsse, war er so aufgeregt und dem Druck nicht gewachsen, dass er einer Gelübergabe für die angeblich notwendige Kaution zustimmte. Wenig später erschien ein unbekannter Mann und holte die vereinbarte Summe ab.

Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunklen, mittellangen Haaren handeln, der mit einem weißen Hemd und einem dunklen Mantel bekleidet war. Nach bisherigen Ermittlungen könnte dieser Mann Zeugen im Bereich der Alten Schulstraße in Wendschott aufgefallen sein.

Die Ermittler des 3. Fachkommissariates hoffen nun auf Personen, die nähere Angaben zu dem unbekannten Mann oder einem eventuellen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell