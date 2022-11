Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Idar-Oberstein (ots)

An dem 13.11.2022 kam es um 18:15 Uhr in der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 586, zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer kam aufgrund Alkoholeinflusses und überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Baustellenabsperrung, sowie einem dahinterliegenden Gasflaschenlager. Zum Stehen kommt das Fahrzeug erst frontal in einer Hauswand. Der Autofahrer erlitt eine blutende Platzwunde an der rechten Stirnseite und musste im Krankenhaus Idar-Oberstein ärztlich versorgt werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Feuerwehr aus Idar-Oberstein ausgeleuchtet. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann bei dem Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was sich durch einen Atemalkoholtest von 1,84 Promille bestätigte. Dem Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

