Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - Zeuge mit dunklem Audi oder BMW gesucht

Konz (ots)

Am Sonntag den 13.11.2022, kam es gegen 13:30 Uhr auf der B51 im neu angelegten Turbokreisel in Höhe Möbel Martin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei silbernen PKW der Marke Audi. Diese befuhren beide die rechte Verzögerungsspur in Fahrtrichtung Wasserliesch. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Von einem der beiden Betroffenen wurde ein PKW benannt, der sich hinter den Verunfallten PKW's befand und Augenzeuge des Verkehrsunfalles gewesen sein könnte. Bei diesem PKW handele es sich um einen Schwarzen PKW der Marke Audi oder BMW. Augenzeugen, insbesondere der Fahrer des benannten Fahrzeuges, die Angaben zur Sache machen können werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden. Die Angaben könnten zur Klärung des Unfallherganges beitragen.

