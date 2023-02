FW-BO: Küchenbrand in der Eulenbaumstraße in Bochum Querenburg

Bochum (ots) - Am Mittwochabend ist es zum Brand einer Lagerhalle im Industriegebiet Carolinenglückstraße in Bochum Hamme gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Um 21.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 eine brennende Lagerhalle auf dem Gelände eines Industriebetriebes an der Coralinenglückstraße in Bochum Hamme. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später stand eine 10 ...

