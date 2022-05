Polizei Düren

POL-DN: Im Auto beraubt

Merzenich (ots)

Am Donnerstagabend überfielen vier bisher Unbekannte ein, in einem Auto sitzendes, Pärchen und raubten ein Smartphone. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 21:30 Uhr befanden sich ein 22-Jähriger aus Düren, sowie eine 20-Jährige aus Merzenich in einem Fahrzeug sitzend auf dem Parkplatz des Naherholungsgebietes am Steinweg in Merzenich, als sie plötzlich von vier maskierten Personen angegriffen wurden. Die Täter schlugen die Scheiben auf der Beifahrerseite des Pkw ein und raubten der jungen Frau aus Merzenich das Smartphone. Während der Tatausführung sprachen die Täter Französisch. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem Pkw mit französischen Kennzeichen in Richtung Tagebaurandstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell