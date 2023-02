Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Lagerhalle in einem Industriegebiet

Bochum (ots)

Am Mittwochabend ist es zum Brand einer Lagerhalle im Industriegebiet Carolinenglückstraße in Bochum Hamme gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Um 21.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 eine brennende Lagerhalle auf dem Gelände eines Industriebetriebes an der Coralinenglückstraße in Bochum Hamme. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später stand eine 10 mal 20 Meter große Halle in Vollbrand. Die Leichtmetall-Industriehalle war Teil eines Hallenkomplexes und der Brand drohte auf weitere Hallen überzugreifen. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in Gefahr, sodass sich die Einsatzkräfte sofort auf einen umfassenden Löschangriff konzentrieren konnten.

Durch den Einsatz mehrerer Strahlrohren im Außenangriff und im Inneren der angrenzenden Halle sowie über eine Drehleiter und einen Wasserwerfer konnte eine Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Umfeld des Brandortes zeitweise zu erheblichen Geruchsbelästigungen. Über die Warn-App NINA wurde eine entsprechende Warnung veröffentlicht. Messungen im Umfeld konnten glücklicherweise keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen nachweisen, sodass eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden konnte.

Nach rund 90 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Um die letzten Brandnester ablöschen zu können, wurde das Innere der Halle mit Schaum geflutet.

An dem Einsatz waren über 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell