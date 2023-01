Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zum Burgerbraten? - Bundespolizei stellt 17-Jährigen mit Messer im Bahnhof

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Gestern Abend (7. Januar) hielten Bundespolizisten in Essen einen jungen Mann an. Dieser gab als Grund, warum er eine gefährliche Waffe mit sich führe einen kuriosen Grund an.

Gegen 22:30 Uhr hielten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 17-Jährigen an. Bei der Kontrolle wurde dieser nach gefährlichen Gegenständen befragt. Die Frage verneinte der Essener zunächst. Bis die Beamten in der Hosentasche des Jugendlichen ein Messer erkannten. Bei genauerer Betrachtung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich hierbei um ein verbotenes Einhandmesser handelte. Dieses wies eine Klingenlänge von mehr als 8 cm auf. Auf Nachfrage, warum er ein solches Messer mit sich führe, gab er an, damit Burger braten zu wollen. Das wird der 17-Jährige nun mit einem normalen Küchenmesser machen müssen, denn die Bundespolizisten stellten die Waffe sicher. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell