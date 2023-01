Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer in der Zwischendecke einer Produktionshalle in Bochum-Wattenscheid

Bochum (ots)

Am frühen Montagnachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum eine Brandmeldung in einer Großbäckerei in Günnigfeld über eine stationäre Brandmeldeanlage gemeldet. Die erst eintreffende Einheit der Feuerwache Wattenscheid bestätigte diese Brandmeldung, es trat Rauch im Dachbereich einer Produktionshalle aus. Nach genauer Erkundung brannte es in einem Teil einer Zwischendecke dieser Produktionshalle. Die Mitarbeiter mussten die Produktionshalle verlassen, es gab keine Verletzten. Um an den Brandherd zu gelangen mussten ca 20 Quadratmeter Dachfläche aufgenommen werden, mittels C-Rohr konnte der Brand in der Zwischendecke gelöscht werden. Da die Arbeiten sich sehr aufwendig gestalteten dauerte dieser Einsatz etwa drei Stunden. Vor Ort waren 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

