POL-NI: Nienburg - Gestohlene Zigaretten nach PKW-Durchsuchung sichergestellt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagnachmittag, den 03.01.2023, haben Beamte der Polizei Nienburg einen PKW durchsucht und daraus diverse vermutlich gestohlene Zigaretten im Wert von ca. 230 Euro sichergestellt. Vorangegangen war ein Einsatz wegen Ladendiebstahls am Kräher Weg in Nienburg.

Ein Ladendetektiv hatte eigenen Angabe zufolge einen 31-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Zigarettenschachteln in dem Geschäft am Kräher Weg eingesteckt und den Kassenbereich passiert habe, ohne die Ware zu bezahlen. Er sprach den Täter an und alarmierte die Polizei.

Während der Anwesenheit der Polizisten fiel dem Ladendetektiv ein PKW auf dem Parkplatz auf, der ihm in Zusammenhang mit Diebstählen bei Geschäften außerhalb des Landkreises Nienburg bekannt war. Als die Polizisten sich zu dem Fahrzeug begaben, flüchtete eine augenscheinlich dazugehörige männliche Person in Richtung Rendelkamp. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit weiteren Einsatzkräften konnte der Mann nicht wieder aufgefunden werden.

Da die Polizisten in dem zurückgelassenen Opel weitere vermutlich aus Diebstählen stammende Zigarettenschachteln entdeckten, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden vom Ermittlungsrichter ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Die Beamten stellten in dem PKW mutmaßlich gestohlene Zigarettenschachteln im Wert von ca. 230 Euro sicher.

Der 31-jährige Beschuldigte wurde derweil zunächst mit zur Polizeidienststelle in Nienburg genommen und nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden. Der Mann trug eine blaue Jeans, eine grüne Daunenjacke, war ca. 170cm groß und hatte dunkelblonde Haare.

