Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Mittwochnachmittag 16 Uhr auf Donnerstagmittag, 13.45 Uhr (28./29.12.2022), wurde ein E-Bike auf dem Betriebsgelände der Firma Faurecia an der Nordsehler Straße in Stadthagen gestohlen.

Das schwarze E-Bike mit orangenen Applikationen des Herstellers Bulls war mit einem Schloss gesichert. Den Diebstahl stellte der 33-jährige Geschädigte am Donnerstag gegen 13.45 Uhr fest. Er erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei Stadthagen. Das Betriebsgelände ist frei zugänglich.

Wer hat das markante Fahrrad gesehen oder kann sonstige Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg