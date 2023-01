POL-NI: Motorradfahrer von SUV geschnitten und gestürzt

Rinteln (ots) - (ne) Am Silvesterabend gegen 22:00 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Heckenbrand in Rinteln in der Straße Hohe Wanne. Dort entfachte ein Feuer auf ca. 30 Meter Hecke mit einem Schaden von etwa 5000,00 Euro. Die Feuerwehr konnte durch schnellen Einsatz ein Übergreifen auf Gebäude und Fahrzeuge verhindern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel. 05751/96460. Insgesamt verlief die Silvesternacht im Bereich des ...

mehr