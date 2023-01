Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Zahlreiche Einsätze für die Polizei in der Silvesternacht

Nienburg (ots)

Das neue Jahr startete für die Polizei in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg mit zahlreichen, jedoch vorrangig kleineren Einsätzen. Die Beamten waren aber auch wegen Sachbeschädigungen, Streitigkeiten, kleineren Bränden sowie wegen zwei Schlägereien im Einsatz. In Stadthagen wurden Polizisten zudem mit Böllern beworfen, jedoch nicht verletzt.

LK Nienburg

Gegen 0.30 Uhr mündeten Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen an der Verdener Landstraße/Holtorfer Straße gegen 0.30 Uhr mit einer Schlägerei, bei der ein 20-jähriger und ein 22-jähriger Nienburger verletzt wurden. Der 20-jährige Nienburger wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen vier Beschuldigte im Alter von 20 (Nienburg), 25 (Stolzenau), 30 (Steyerberg) und 45 (Nienburg) Jahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand. Zufällig vorbeifahrende Polizeikräfte der Diensthundeführergruppe bemerkten die Auseinandersetzung und riefen unmittelbar Verstärkung. Einige Beteiligte verhielten sich trotz Schlichtversuchen der Polizeibeamten weiterhin extrem aggressiv und bedrängten diese zum Teil. In zwei Fällen konnten die Aggressoren lediglich durch einen vorher angekündigten Einsatz eines Diensthundes sowie in einem Fall durch den angekündigten Einsatz von Pfefferspray gestoppt werden. Zwei Männer wurden durch den Biss des Diensthundes leicht verletzt.

Gegen 6.30 Uhr am wurden drei Nienburger im Alter von 35 und 36 Jahren bei einer Schlägerei von einer 6-7-köpfigen, bislang unbekannten Personengruppe an der Langen Straße teils schwer verletzt. Der 35-jährige sowie ein 36-jähriger Nienburger wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der zweite 36-jährige Nienburger verhielt sich gegenüber unbeteiligten Personen sowie den eingesetzten Polizeikräften aggressiv, weshalb er kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannte Personengruppe. In Liebenau sollen ein 34-jähriger sowie ein 15-jähriger Liebenauer gegen 0.20 Uhr im öffentlichen Raum mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Polizeibeamte stellten diese sicher und leiteten gegen beide Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

In Uchte, Hoysinghausen wurde gegen 18.30 Uhr ein Briefkasten durch einen Silvesterböller beschädigt. In Stolzenau/Holzhausen schlichtete die Polizei gegen 03.25 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen vier teils erheblich alkoholisierten Männern im Alter von 30-37 Jahren an der Straße Köpkerhof, bei der jedoch keine Straftaten angezeigt wurden.

An der Weserstraße in Rehburg gerieten gegen 21 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Mülltonnen sowie ein Abflussrohr unter einem Carport in Brand. In Nienburg brannten Möbel auf einem Balkon am Rabenhorst vermutlich infolge eines fehlgeleiteten Feuerwerkskörpers. In Hassel an der Bürgermeister-Precht-Straße geriet ein Carport inklusive der drei darunter abgestellten PKW in Vollbrand, ein angrenzender Schuppen wurde ebenfalls zerstört.

LK Schaumburg

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, nachdem bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr zwei Polizisten mit Feuerwerkskörpern bewarfen. Diese waren aufgrund einer Alarmauslösung auf dem Marktplatz in Stadthagen im Einsatz. Zuvor soll eine unbekannte Personengruppe Böller gegen die Scheibe eines Geschäfts geworfen haben, weshalb der Alarm auslöste. Die Beamten wurden nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 0572/98220 zu melden.

In Rinteln Am Weseranger wurde ein 19-jähriger Rintelner kurz vor Mittnacht durch den Beschuss mit einem Feuerwerkskörper am Bein verletzt, zudem wurde Bekleidung als auch ein weißer BMW beschädigt. In Seggebruch wurden die Fassade eines Hauses sowie eine Terrasse durch Feuerwerkskörper beschädigt.

In Rinteln brannte gegen 22.20 Uhr eine Hecke an der Straße Hohe Wanne. In Helpsen/Kirchhorsten am Wolfskamp brannten gegen 0.30 Uhr Abfalltonnen, genauso in Lauenau "Im Grund" gegen 3.40 Uhr.

