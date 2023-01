POL-NI: Heckenbrand

Auetal (ots) - (ne) In der Zeit von Samstag, 24.12.2022 bis Freitag, 30.12.2022 wurden von einem im Preußenweg in Bernsen geparkten roten Pkw Opel Corsa beide Kennzeichenschilder mit Jülicher Zulassung von unbekannten Tätern gestohlen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rehren unter Tel. 05752/929090 oder die Polizei Rinteln unter Tel. 05751/96460. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 ...

